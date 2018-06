Treno Frecciabianca a Scalea, Magorno e Bruno Bossio (Pd): "Risultato di grande importanza"

"Oggi per la prima volta il treno Frecciabianca ha fatto tappa alla stazione di Scalea. A bordo dei convogli, per un breve tratto tra Paola e Scalea, anche i parlamentari Pd, Enza Bruno Bossio ed Ernesto Magorno, insieme all'assessore regionale ai Trasporti, Roberto Musmanno. Il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, per celebrare l'arrivo del collegamento veloce ha voluto organizzare una piccola cerimonia in stazione a cui erano presenti anche i parlamentari Pd.



Il passaggio del Frecciabianca, d'altro canto, è un risultato di grande importanza per la costa tirrenica, perché risponde a una precisa domanda di mobilità e servizi nata dal territorio e dalle sollecitazioni di utenti e operatori economici, e si concretizza grazie a una preziosa sinergia istituzionale che ha consentito di attivare la fermata di Scalea". Lo affermano in una nota i senatori del Pd, Ernesto Magorno ed Enza Bruno Bossio.