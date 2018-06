"Un'alleanza civica di governo per la Calabria e l'Italia": domani a Rende l'incontro di Dems

"Un'alleanza civica di governo per la Calabria e l'Italia": è questo il titolo dell'incontro pubblico organizzato da Dems (Democrazia Europa Società) Calabria in programma lunedì 11 giugno alle ore 17.30 a Quattromiglia di Rende presso il "Bv President Hotel" (ex Motel Agip). Parteciperanno il consigliere regionale Carlo Guccione e il deputato Andrea Orlando. È arrivato il momento di fare un passo in avanti. L'incontro sarà un'occasione di confronto ma anche di proposta e iniziativa politica concreta, visto che dopo la disfatta elettorale, il Partito democratico non ha avviato alcuna riflessione seria. Il 4 marzo, nel Mezzogiorno e in particolare in Calabria, è stata spazzata via una classe dirigente del Pd che ha governato e governa ancora la Regione.

Non si può affrontare questa débacle riproponendo vecchi schemi, ma abbiamo la necessità di aprire una fase radicalmente nuova. Partendo dal rapporto con la società. Non possiamo più rimanere in questo limbo e continuare a galleggiare in attesa che il Partito scompaia dalla scena politica nazionale e regionale. Bisogna partire dall'analisi di questa sconfitta per aprire una fase nuova, di discontinuità con il passato.