Cosenza, Franco Iacucci ricorda Pino Bilotti

In ricordo di Pino Bilotti, anche il Presidente Iacucci si unisce al commiato:

«Pino lascia un'eredità enorme: impegno, passione, tante cose realizzate sul nostro territorio e non solo, insieme agli amici dell'Unione Ciechi. Se ne va un uomo straordinario che ci ha insegnato a 'vedere' il mondo in modo diverso. Se ne va soprattutto un caro amico. Gli vogliamo tributare l'impegno, sempre costante e impagabile, nell'associazionismo e nel voler raggiungere l'obiettivo, importante, dell'unità delle associazioni stesse. Ricordo, ancora, le sue battaglie per l'uguaglianza e per il sociale che oggi non devono venire meno, senza di lui. Un abbraccio alla cara moglie ed ai suoi figli. La sua caparbietà e la sua umanità continueranno a spronarci e ad ispirarci».