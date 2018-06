Cade da un’impalcatura: muore 70enne nel Cosentino

Un settantenne, N.M., di Canna (Cs) è morto cadendo da un'impalcatura. L'uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, si trovava su un ponteggio eretto su una struttura di sua proprietà per dei lavori, quando per cause in corso di accertamento, è caduto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso di Cosenza, ma l'uomo è morto sul colpo.

