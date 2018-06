Cosenza, Occhiuto: “35 mln per la rigenerazione urbana delle periferie”

"Trentacinque milioni di somme pubbliche saranno destinate alla rigenerazione urbana delle periferie. Ieri in giunta abbiamo approvato i progetti, che hanno come obiettivo unico, quello di portare pezzi di città dove questi mancano". Lo ha detto il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che ha annunciato l'approvazione in giunta dei progetti per il Piano periferie e Agenda urbana, che andranno a migliorare le periferie della città. Sono stati individuati 5 ambiti di intervento per le riqualificazioni: lungo il Fiume Crati da Vaglio Lise al centro storico, via Popilia ultimo Lotto, San Vito Basso, San Vito Alto e contrada Caricchio. "La problematica principale - ha aggiunto il sindaco - è quella della sicurezza urbana e il nostro intento è intervenire al cuore di queste aree periferiche e portare nuovi pezzi di città, in maniera tale da creare un mix di funzioni e una città che non ha un solo centro, ma tanti centri".

"Alcuni progetti - ha proseguito Occhiuto - riguarderanno via Popilia Ultimo Lotto, e prevedono il recupero delle facciate degli edifici attraverso l'efficentamento energetico, la realizzazione di verde urbano e, soprattuto, la costruzione di una chiesa, che sarà una grande opera di architettura, e comprenderà una piazza e dei luoghi destiati al sociale. La riqualificazione di San Vito Alto-Serra Spiga, invece, prevede la fabbricazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale confortevoli ed efficienti, alcuni all'interno del complesso Edera, del quale ci siamo riappropiati grazie ad una serie di sentenze a noi favorevoli, oltre al miglioramento degli spazi esterni, e anche qui abbiamo avviato un dialogo con la parrocchia per creare strutture e servizi destinati al sociale. Inoltre, ci sarà la cittadella dello sport, con lo stadio, che sarà la grande opera pubblica, e tutte le attrezzature previste nel Piano periferie. Sono tutti progetti che andranno a modificare il volto della città". "La nostra idea, in parte - ha concluso il sindaco di , è stata già realizzata. Basta vedere cosa è diventato il quartiere Gergeri, da luogo di degrado periferico, a quartiere riqualificato grazie ad un'opera di raffinata cultura che è il ponte di Calatrava, il planetario, prossimo all'apertura, e presto ci saranno due piazze con il museo delle scienze. Questa è la città che vogliamo".