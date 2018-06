Lunedì pomeriggio avrà luogo, presso la sala degli specchi della Provincia di Cosenza, una convention organizzata dall'associazione politico-culturale "Prossima Metà", che vede promotore e leader Graziano Di Natale, già presidente della Provincia di Cosenza e attualmente Consigliere Provinciale e Presidente del Consiglio Comunale di Paola.

"L'obiettivo che si prefigge questa associazione è quello di far parlare alla politica il linguaggio dei territori, delle periferie, di coloro i quali ci sono e vogliono essere rappresentati ma soprattutto rispettati dalla politica e più in generale da chi amministra la cosa pubblica.

Interpretare il cambiamento significa ascoltare le istanze dei Sindaci e degli amministratori locali, giornalmente in "trincea". Non bisogna lamentarsi del populismo non capendo che bisogna trovare il coraggio di ammettere gli errori di una classe politica che, anziché ascoltare, è rimasta chiusa nelle stanze del potere. Oggi la Calabria viaggia con il freno a mano tirato e soprattutto i giovani sono sempre più delusi.

Non basta avere le mani pulite. Bisogna usarle le mani! Ecco perché questa nascente associazione ha intenzione di impegnarsi per dare un contributo affinché la nostra amata terra interpreti il sentimento di quanti vogliono effettivamente provare a cambiarle le cose. Senza scrivere libri dei sogni ma avendo con coraggio e caparbietà.

Basta demandare ad altri le proprie aspettative, molte volte rimaste intrappolate in promesse di plastica che hanno tarpato le ali dei giovani, non facendo realizzare i loro propositi nella propria terra. Si devono mettere insieme le migliori energie, il coraggio dei sogni insieme alle esperienze concrete. Bisogna che si venga contaminati dalle idee positive, fuori dalla gabbia delle vecchie logiche! Questa associazione conta di diverse adesioni in tutta la Calabria, soprattutto in molti amministratori locali, associazioni, movimenti culturali e singoli cittadini. Dopo il battesimo ufficiale verranno organizzati i comitati locali per la campagna di promozione e di adesione sociale".