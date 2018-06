Cassano allo Ionio (Cs), Guerrieri: "Centro informazioni a Marina di Sibari per sostenere il turismo"

"Con l'estate ormai alle porte, ci sono delle valutazioni da fare per la nostra bellissima costa che ricade anche nel territorio del Comune di Cassano all'Ionio. Purtroppo nel silenzio della politica, centinaia di famiglie di cassano aprono le loro attività commerciali o lavorano come dipendenti nelle nostre zone turistiche, non solo a ridosso del mare. Larga parte della popolazione a Cassano centro e in tutto il Comune aspettano con ansia e speranza una stagione diversa dalle altre, ricca di turismo e quindi di entrate che la crisi ha dimezzato nel corso degli ultimi anni. Nonostante il lavoro che sta svolgendo la triade commissariale, visto la quasi sempre mancata capacità di influenza della storia amministrativa di Cassano di un marketing territoriale promotore efficente delle nostre grotte, degli scavi, della basilica, delle terme, del monte, dei vari palazzi nobiliari, di tanti borghi abbandonati, e tanto altro, che popolano le frazioni, tra cui molti centri storici che farebbero gola a turisti ed a visitatori solo se ti mettesse davvero in moto una macchina di accoglienza turistica di offerta storico, culurale e religiosa del nostro Comune". Lo afferma Michele Guerrieri (ex portavoce nazionale giovani udc, coordinatore giovanile " il coraggio di cambiare")

"Come primo atto in questo settore vitale della macchina amministrativa cassanese, sento di voler contribuire con una proposta ai commissari, che potrebbe coinvolgere anche la regione calabria se qualcuno avanzasse il problema, dell'istallazione di un box centroinformazioni turistico a marina di sibari, nel luogo strategico della passerella dei bagnanti, a ridosso della spiaggia, in modo da intercettare i turisti specialmente provenienti dai villaggi turistici che troppo spesso non conoscono il patrimonio cassanese. Un discreto numero di brochure ed un centroinformazioni adeguato con quattro unità, comporterebbe delle modiche spese, magari avanzando una proposta di patrocinio regionale, potrebbe però portare reali introiti alla comunità, oltre alla promozione, al confronto ed al dialogo con i turisti che amano sibari, il mare, la storia, i resti e la cultura sibarita, ma non sanno delle ulteriori numerose bellezze del nostro territorio, di accoglienza di un popolo aperto a tutti, con grande cordialità e professionalità in tutti i settori. Credo che sia auspicabile, anche nelle piccole cose, un passo in avanti verso il rinnovamento".