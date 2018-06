Cosenza, il Piano industriale Amaco licenziato dalla Commissione Trasporti: verso la discussione ed approvazione in Consiglio comunale

La Commissione Trasporti, presieduta da Gisberto Spadafora, ha licenziato il piano industriale Amaco. La seduta odierna è stata la quarta sul tema, facendo seguito alla presentazione del piano da parte del Presidente Amaco Paolo Posteraro e ai successivi confronti, prima con l'Amministrazione comunale e poi con le parti sociali. Tocca ora alla conferenza dei capigruppo stabilire se l'approvazione del piano industriale Amaco sarà inserita all'Ordine del Giorno dell'imminente Consiglio comunale.

Nello stesso incontro i consiglieri della Commissione trasporti hanno preso atto di una problematica segnalata, con raccolta di firme, da oltre 40 cittadini residenti in viale della Repubblica. In particolare, si è detto, il tratto adiacente all'incrocio con via Sambiase è attraversato dai veicoli a velocità sostenuta, con grave rischio per l'incolumità dei cittadini. La Commissione ha raccolto la segnalazione garantendo che se ne farà portavoce presso il Comandante della Polizia Municipale ed il Dirigente ai Trasporti affinché valutino la soluzione migliore al problema che – è stato sottolineato da altri, tra cui il consigliere Apicella - tocca anche altre strade della città, come ad esempio via degli Alimena.