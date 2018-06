Corigliano-Rossano (Cs): trasporto ragazzi disabili, Sapia (M5S) scrive all'Asp e al Comune

Sulla lamentata mancanza del trasporto per agevolare l'accesso dei ragazzi disabili al centro riabilitativo di via Calabria nell'ex Comune di Rossano, è intervenuto il deputato M5s Francesco Sapia, della commissione Affari sociali, che ha interessato formalmente l'Asp di Cosenza, i commissari del Comune di Corigliano-Rossano e per conoscenza il Garante regionale per l'Infanzia. Ai destinatari della nota il parlamentare 5stelle ha precisato che bisogna «consentire ai ragazzi disabili di recarsi con mezzo pubblico adeguato dalle loro scuole al centro di riabilitazione».

«Sensibile alla tutela dei disabili, soprattutto se minori, vi scrivo – conclude la nota del deputato 5stelle – perché, ove non fosse già stato risolto il problema, di comune accordo possiate individuare in tempi rapidi una soluzione che garantisca agli interessati il trasporto cui hanno senz'altro diritto». Per Sapia, che si sta impegnando soprattutto per la tutela della salute dei minori, dei disabili e dei meno abbienti, «in Calabria c'è da cambiare una mentalità dominante, per la quale ancora oggi si ignorano i diritti dei più deboli, nell'indifferenza di parte delle istituzioni».