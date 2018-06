Concluso il progetto "Incartiamoci... riciclo creativo della carta" per le detenute della casa circondariale di Castrovillari

La carta è stata protagonista del progetto realizzato dalle allieve detenute della casa circondariale e diretto dai docenti Francesca Provenzano e Vincenzo De Vincenti dell'istituto tecnico industriale E. Fermi di Castrovillari.

Alla manifestazione conclusiva del progetto, le allieve detenute hanno esposto i manufatti e i monili realizzati come attività formativa, integrativa e di alternanza scuola lavoro. Un progetto che ha visto la co-partecipazione dell'imprenditore Sergio Mazzuca e del maestro orafo Gerardo Sacco.

La parte tecnica è stata affidata ai due orafi, e collaboratori di Sergio Mazzuca, Gina D'Ambrosio ed Emilio Filippelli.

<< Le allieve hanno lavorato con impegno e passione, dimostrando di non aver perso la loro femminilità - ha commentato la direttrice della casa circondariale, dott.ssa Maria Luisa Mendicino. Un progetto che ha una valenza didattica ma anche comunicativa verso l'esterno>>.

A complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto l'imprenditore Sergio Mazzuca: "rinnovo la mia disponibilità ad ospitare queste creazioni all'interno della mia attività. E propongo alla dott.ssa Mendicino la realizzazione di un laboratorio orafo permanente all'interno della casa circondariale che consente di acquisire competenze e formazione professionale alle detenute".

Le allieve-detenute hanno ringraziato i docenti dell'Itis, l'imprenditore Mazzuca e il maestro Sacco. "Anche se per poco tempo - hanno dichiarato- abbiamo avuto la possibilità di stare insieme mettendo da parte la malinconia".

A concludere l'incontro Gerardo Sacco che ha disegnato un gioiello porta fortuna per le detenute, come simbolo di buon auspicio per il futuro.

I monili sono in vendita e il ricavato sarà devoluto alla direttrice del carcere per le spese necessarie delle detenute.