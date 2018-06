Il 9 giugno incontro di basket in ricordo di Riccardo Adamo con gli ex del Club Basket Cosenza

La Commissione Consiliare Sport, presieduta da Gaetano Cairo, ha ospitato Alessandra e Milena Adamo, figlie del compianto avvocato cosentino Riccardo Adamo, scomparso sei mesi fa.

Nel suo ricordo, sabato 9 giugno, al Palazzetto dello Sport 'D. Ferraro' di via Popilia, alle ore 18.30, si terrà un incontro di basket che vedrà in campo gli ex del Club Basket Cosenza di cui Riccardo Adamo fu uno dei dirigenti proprio negli anni in cui la squadra conquistò la B1.

In commissione sport, Milena e Alessandra, artefici di questa iniziativa che nasce con gli 'Amici del Basket per Riccardo', l'hanno illustrata nel dettaglio ai consiglieri comunali i quali hanno assicurato la loro presenza. Nell'occasione il capogruppo del PD Damiano Covelli ha ribadito la richiesta, sulla quale tutti i colleghi consiglieri si sono dichiarati d'accordo, di intitolare una strada cittadina al noto penalista, oltre che politico appassionato e uomo di raffinata cultura.

L'ingresso alla manifestazione sportiva in memoria di Riccardo Adamo è gratuito.

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Giugno 2018 16:31