A Rende convegno formativo - informativo sul GDPR

"Il nuovo Regolamento europeo n° 679/2016 tra problematiche e nuove opportunità nell'era dell'Economia digitale". E' questo il titolo dell'importante convegno in programma per il prossimo 12 giugno 2018, alle ore 9, presso l'hotel President, in via A. Volta, Rende (Cs). Un incontro informativo – formativo promosso dallo studio legale "Lombardi&Partnes" ed in collaborazione con la "Vobis – The digital universe" e dalla "Powered by Informatica", consapevoli di come confrontarsi con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che ha trovato piena applicazione lo scorso 25 maggio, è obbligatorio per tutti coloro che trattano dati personali di persone fisiche dell'Unione Europea, che siano essi Enti, Aziende o Professionisti. Le novità di cui discutere sono tante e, oltre a parlare del GDPR in chiave teorica, l'incontro, presenziato da figure di spicco del settore, mostrerà una possibile soluzione informatica, con dimostrazione pratica, per riuscire a conformarsi al meglio al nuovo regolamento, secondo un percorso strutturato semplificato. L'ingresso, su invito, è consigliato a tutte le aziende, i professionisti e gli enti pubblici del territorio che vogliano approfondire la conoscenza del GDPR e vagliare le possibili soluzioni per conformarsi nel migliore dei modi. Al tavolo dei lavori, moderati dalla giornalista Concetta Vicinotti, relazioneranno Michele Iaselli, presidente ANDIP e docente presso l'Università di Cassino, Vittorio Lombardi, membro del Direttivo Federprivacy DPO e Consulente Privacy, Fabrizio Corona, partner de e-lawyers e docente presso l'Università Luiss "Guido Carli" (Roma). Ed ancora, arricchiranno il dibattito con i loro interventi Sergio Talamo, docente e direttore comunicazione trasparenza e privacy FORMEZ PA, Antonio Genise, Presidente nazionale Unione Giudici Tributari, Antonello Elia, consulente Informatico forense, e Walter Vercillo, ingegnere titolare della "Informatica Srl". I saluti saranno affidati al sindaco di Rende, Marcello Manna, e al Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo.

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Giugno 2018 15:45