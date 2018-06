Firmato protocollo d'intesa tra Fidas San Marco e Radio Scalo San Marco

Le associazioni Fidas sezione di San Marco Argentano e Radio Scalo San Marco nei giorni scorsi hanno firmato un importante protocollo intesa. Da un lato un'associazione che si occupa di donazione sangue e tutela dei corretti stili di vita, dall'altro una web radio sociale gestita da parsone non vedenti. Due associazioni diverse ma che negli anni hanno saputo collaborare e cooperare sostenendosi a vicenda. Infatti la firma del protocollo è avvenuta durante una manifestazione ideata da Salvatore Vainieri presidente di Radio Scalo San Marco dal titolo "Qui posso entrare" dove sono stati consegnati i distintivi e gli attestati alle attività che hanno aderito all'iniziativa per l'accesso dei cani guida nei luoghi pubblici in rispetto della legge n.60 del 8/2/2006. All'evento hanno partecipato il sindaco di San Marco Argentano Virginia Mariotti, l'assessore comunale di Fagnano Castello Cristina Aloia e il presidente regionale della federazione Fidas Calabria Antonio Parise. Ed è stato proprio con Antonio Parise, che prima di essere presidente regionale è presidente di sezione del comune normanno a sugellare insieme a Salvatore Vainieri questo impegno a continuare a sostenersi a vicenda. «Salvatore è una persona speciale, –commenta Parise- è stato grazie a lui, grazie al suo impegno, alla sua tenacia, alla sua voglia di vivere nonostante tutto che ho capito fino in fondo il significato della frase "Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi".»

