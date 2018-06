Castrovillari (Cs), in arrivo finanziamenti per la “Giustino Fortunato”

"Il plesso "Giustino Fortunato" della Scuola Secondaria di Primo Grado di Castrovillari, è stata ammessa ad un finanziamento pari a 2milioni 850mila euro da parte della Regione."

Lo rendono noto il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, rispettivamente Domenico Lo Polito e Aldo Visciglia, i quali precisano che le "risorse sono destinate ad un adeguamento antisismico, che prevede una serie di interventi strutturali per la messa in sicurezza di questo tipo di edificio e nel rispetto delle attuali normative."

"La decisione dell'Amministrazione comunale – spiega poi l'Assessore- per un appropriato rinforzo strutturale del plesso era stata già presa dal mese di marzo 2017 con la partecipazione ad un bando della Regione/ Por Calabria fesr 2014-2020 AZ. 1071."

"Nelle risorse dedicate- aggiunge- saranno ricompresi i dettami di adeguamento ambientali del protocollo Itaca (valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici).

"L'adeguamento – riferiscono gli amministratori- offrirà agli studenti e docenti nonché alla Città ed alla comunità un'opera veramente completa e funzionale sotto più punti di vista e per lo sviluppo delle attitudini didattico- educative che hanno sempre più bisogno di rispondenze strutturali per le loro attività e servizi."

