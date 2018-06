"Il consigliereregionaleDomenicoBevacquaforse non leggeigiornali o vive in un'altracittà. Proprio perchétiene a sottolineareche è un consigliereregionalerendese non può dire che Manna nel dibattitodell'ospedalepubblicosiaassente".Inizia così la nota del LaboratorioCivico come risposta al consigliereregionaleche è "favorevoleall'ospedalesuArcavacata", ma sottolineaancorailLaboratorio "ha voluto, come al solito, rimarcaresullastampaunamancanza di un sindacocheinvece a piùriprese non si è sottratto dal dibattitosull'ospedalepubblico e oggisiamo in gradoanche di riportare le date in cuiilsindaco Marcello Manna ha espresso ilsuopensierosu un argomentoche a nostroparerestaandandoanche per le lunghe". Ed è ancorailLaboratorioCivico a snocciolarenumeri e riportareilvirgolettato di un sindacoche "nelconsigliocomunale del 16giugno 2016 dichiaròtestualmente: l' ospedale da costruiredeveservire a tuttal'areaurbana e soprattuttodeveessere ben servitor, da unabuonaviabilitàe ,con la nascitaneiprossimianni,dellosvincolo di Montalto perché non pensare ad Arcavacata?". La nota del movimento politico cheappoggiailsindaco di Rendeproseguesottolineandoche "Bevacqua con un poco di attenzione in piùdovrebbe dire che è d'accordo con ilsindaco di Rendesull'allocazionedellanuovastrutturaospedaliera. Non puòinvecesostenereilcontrarioperchèil Manna in un'altracircostanzapreseunaposizionechiarasull'argomento. E tuttinoiricordiamobene le sue parole pronunciateil 15 dicembre del 2017 proprio in comunedavanti al presidentedellaRegione Mario Oliverio: Il ragionamentosuunagrandecittàbisognafarlo non da qui a cinque o a diecianni, ma da qui anche a ventianni. E se siriuscisse a ragionarecosicertescelte, come ad esempiosul dove far costruirel'ospedale pubblico, possonoessereanchenaturali come quello di farlosorgerevicinoall'università. E' solo unesempio di come poi l'unicacosacheconta è ilserviziochel'intera area urbanapuòusufruire in un posto o in un altro. Importante è la visione di insiemefunzionaleaicittadini e al territorio". Fin qui le parole di Mannaripropostefedelmente con la nota del Laboratoriochericorda a Bevacqua: "ilsindaco di Rende è un uomo del fare. La vecchiapoliticafatta di comunicati e battutenon appartiene al suomodo di operare. Ilnostrocaroconsigliereregionalerendese se ne deve fare unaragione.Perchè con questicomunicatisenzasostanzarischia di fare solo brutte figure". Il LaboratorioCivicotermina la nota anche con la risposta al segretariocittadino del Pdrendese: "Francesco Adamoilsindaco di Rende,comevedi, è statochiaro. La suaposizione è quella di un primo cittadinochelavora solo edesclusivamentenell'interessedellacittà e di tuttal'areaurbana. Il restoappartienealla sola politicavuota e senzaalcuna idea concreta e propositiva".

Dettagli Creato Martedì, 05 Giugno 2018 11:58