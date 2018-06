Diamante (Cs), Di Simone (Fidas): “Grazie ai donatori”

Il presidente Giovanni di Di Simone, a nome della Sezione di Diamante della FIDAS Paola ADVS, intende "ringraziare tutti i donatori che hanno raccolto l'appello dell'associazione partecipando, nella mattinata di sabato scorso alla donazione del sangue organizzata nel piazzale della stazione ferroviaria del centro tirrenico. Di Simone esprime altresì "gratitudine al team medico e agli associati che con il loro lavoro hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa consentendo di accogliere presso l'autoemoteca i donatori, assistendoli e procedendo nella massima tranquillità alle operazioni di donazione del sangue". "In linea con le finalità della nostra associazione – dice Giovanni Di Simone - crediamo di dare sempre un contributo importante, anche in termini di sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue: un gesto gratuito e volontario che ha sempre grande valenza in termini di solidarietà e di grande attenzione all'interesse comune. Valori che vogliamo trasmettere a tutti ma soprattutto ai giovani, futuri donatori del domani".

Dettagli Creato Martedì, 05 Giugno 2018 11:27