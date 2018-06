Anche Dems Cosenza in piazza per difendere il diritto alla salute dei calabresi

"Scenderemo anche noi in piazza a difesa del diritto alla salute. Un diritto oggi negato ai cittadini della provincia di Cosenza e dell'intera Calabria. Sono troppi i punti di crisi della sanità calabrese ed è necessario aprire un confronto a tutto campo per individuare soluzioni concrete e iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel". Lo si legge nella nota di Dems Cosenza.

"Ed è da qui che vuole partire la Cgil con la manifestazione organizzata martedì 5 giugno a Cosenza. Non possiamo che essere d'accordo con quanto affermato dal segretario generale della Cgil Cosenza Umberto Calabrone e dal segretario della Cgil Tirreno-Sibaritide-Pollino Giuseppe Guido: "La situazione del servizio sanitario della nostra Provincia è al livello peggiore mai registrato, sia in termini di organizzazione che di qualità dei servizi offerti ai nostri concittadini, ai quali non sono garantiti i bisogni primari di salute, contravvenendo proprio al dettato costituzionale".

Nel 2017 circa 60mila calabresi hanno deciso di curarsi fuori regione. Secondo quanto emerso dall'ultimo report stilato dall'istituto di ricerca Demoskopica la Calabria è la terzultima regione in Italia per efficienza del sistema sanitario italiano. Ed è anche la regione più indebitata a causa dell'emigrazione sanitaria: a fronte di poco meno di 60 mila ricoveri fuori regione, ha maturato un debito pari a oltre 319 milioni di euro. Dati allarmanti e la gestione commissariale non ha interrotto il trend negativo, né migliorato i Livelli essenziali di assistenza. È inaccettabile continuare a sopportare questa situazione dove gli unici a pagare restano i calabresi che vedono negato quel diritto alla salute garantito dalla Costituzione".