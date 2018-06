Castrovillari (Cs), l’Assapli per gli educatori volontari di sicurezza stradale

Parteda Castrovillari,sabato 9 Giugno, alle ore 9,30, nella sede dell'ENSA, in via La Falconara, il primo modulo del corso gratuito di preparazione per educatori volontari di sicurezza stradale che prevede tre livelli e la formazione di figure dedite all'educazione e diffusione di questa importante cultura.

L'iniziativa,patrocinata dalla Regione Calabria e dall'ACI, fa parte delle finalità previste nel progettodenominato "Sulla strada con saggezza e in sicurezza" promosso dall'ASSAPLI, Associazione appartenenti alla Polizia Locale Italiana, firmataria della Carta Europea della Sicurezza Stradale "25.000 vite da salvare".

Un percorso che coinvolgerà anche i centri di Villapiana e Cassano allo Jonio,sviluppando appositi incontri come ricorda il presidente nazionale dello stesso organismo, l'avvocato Dario Giannicola, il quale sottolinea la portata degli approfondimenti , determinanti,in quel contesto che riguarda la prevenzione e salvaguardia della persona,per una conoscenza di quei comportamenti chesulla strada hanno un valore incalcolabileproprio per ciò che possono evitare se osservati da parte di chi guida autoveicoli, moto, bici ed è anche pedone.

"Fattori–aggiunge il presidente nazionale- che desiderano suscitare ed indirizzare, accompagnando per capire quanto è importante la sicurezza stradale per la vita di ciascuno".