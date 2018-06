La capacità innovativa del programma PLL nell'ambito delle Politiche Attive per il Lavoro dove diversi giovani si mettono in gioco- ma opportunamente sostenuti- in un percorso virtuoso al fine di creare intrapresa ed interagire con le imprese sarà al centro del convegno in programma mercoledì, nel Circolo Cittadino di Castrovillari, a partire dalle ore 16, con il titolo "Nuove risorse e nuove opportunità per il nostro Territorio", quelle che di fatto hanno dimostrato nel Paese, con la loro vitalità, quanto sia decisiva per il nostro sistema economico la risorsa dell'iniziativa.

Da qui i 22 giovani,vincitori del bando, presenteranno alla manifestazionei loro progetti ele loro idee strategiche per lo sviluppo del Territorionel settore turistico, agroalimentare e della sostenibilità ambientale.

Questi sono Anna Amato, Rosita Cersosimo, Rosangela Curcio, Graziella D'Acri, Giuseppe Doni, Valentina Fondacaro, Giuseppina Valeria Mazzillo, Annamaria Francesca Mete, Valeria Minasi, Michele Naso, Vincenzo Roma, Giovanvincenzo Solano, Carmine Tufo, Francesco Antonio Zaccaria, Michele De Rose, Antonella De Rosis, Pietro Gaudio, Maria Romilda Marsiglia, Mariapiera Mele, Alessia Pignataro, Domenico Regina e Francesco Salomone.

Le capacitàin questione ,con un alto profilo formativo (con età non superiore ai 35 anni e lauree specialistiche che vanno da Scienze biologiche ad Alimentari sino a quelle Turistiche, nonché a Lingue, Giurisprudenza, Economia,Ingegneria, Geologia e Teoria della comunicazione d'azienda)hanno iniziato il percorso formativo di nove mesi a novembre 2017, mentre altri tre sono stati inseriti nello scorso aprile per lo scorrimento della graduatoria.

Per la precisione nel settore agroalimentare dei9 beneficiari, sei realizzeranno un progetto di impresa e tre dovrebbero essere inseriti in aziende del settore; invece dei 13affermatisi per il comparto turistico, sei compiranno un progetto di impresa e sette saranno immessi in aziende specifiche; dei rimanenti 4, per il settore ambientale – green economy, due, invece, concretizzeranno un progetto di impresa mentre altri due dovrebbero operare in apposite aziende.

Partecipanoall'evento di conoscenza, presentazione e approfondimento pubblico i Sindaci dei 59 Comuni del PLL del progetto NeosPol.J.S. L'iniziativa verrà introdotta dai saluti del primo cittadino di Castrovillari, Domenico Lo Polito, del dirigente del Settore Piani Lavoro e Sviluppo e Politiche Territoriali della Regione, Cosimo Cuomo, e conclusi dal Vescovo della Diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino.

La Diocesi è parte integrante del partenariato, guidato dalla città di Castrovillari, in qualità di Comune capofila di una cordata che coinvolge ben 89 partner : da Rocca Imperiale, sull'Alto Jonio, fino a Scalea sull'Alto Tirreno, con tre comunità montane, l'Ente Parco del Pollino , due distretti rurali, la Soprintendena, le Terme, il fior fiore delle imprese agricole, i consorzi turistici e la già enunciata Diocesi. Un fatto che esprime l'importanza di fare sistema e rete.

Un'azione sinergica, a sostegno e sviluppo delle vocazioni dei Territorie per l'occupazioneduratura e di qualità, che nasce dal basso- ricordano gli organizzatori-, come sancitonel progetto NeosPol.J.S.,realizzato in collaborazione con il Gal Pollino Sviluppo e arrivato al primo posto in Calabria nel 2014 grazie allavolontà di interfacciarsi con l'esistente e di dara vita a un'Intesa per suscitare e raggiungere finalità di crescita solidale, sostenibile, integrata e dedicata inoltre a espandere il comparto delle piccole e medie imprese.

Al momento interverranno, per richiamare spirito ed azione del progetto e dei PLL,pure Giuseppe Campisi, responsabile Por FSE della Regione per la Linea d'intervento Mercato del Lavoro, i direttori dei GAL Pollino, Alto Jonio e Riviera dei Cedri, rispettivamente Francesco Arcidiacono, Franco D'Urso e Domenico Amoroso, nonché il presidente dell'Ente Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ed il consigliere regionale con delega all'agricoltura, Mauro D'Acri.

L'iniziativa che si pone in una logica d'insieme, per la crescita del lavoro e nel solco delle politiche per la coesione, ribadisce l'imprescindibilità di questi fattorie percorsi per ogni sviluppo che si rispetti quanto per le nostre realtà bisognose di tali tracce al fine di rendere armoniosamente un patrimonio, tra talenti, vocazioni ed eccellenze che lo tramandano e lo hanno ereditato, pronto ad essere riguadagnato con dignità.