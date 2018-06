Deteneva 170 grammi di marijuana, arrestato 25enne nel Cosentino

I carabinieri di Amantea hanno arrestato e posto ai domiciliari un 25enne, incensurato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ad insospettire i militari è stato lo strano via vai di persone dallo stabile dove è ubicato l'appartamento in uso al giovane. Dopo una settimana circa di appostamenti è scattata la perquisizione che ha portato al sequestro di 170 grammi di marijuana, suddivisi in due buste di plastica, un bilancino e materiale per il confezionamento

