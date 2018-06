Ripristino della legalità, lotta all'abusivismo e rispetto delle regole. Da giorni l'ufficio comunale commercio, coadiuvato dalla Polizia municipale, ha avviato una capillare azione di controllo su tutte le attività commerciali che operano sul territorio comunale. L'obiettivo è quello di togliere dal sommerso eventuali situazioni di insolvenza ed evasione e di regolarizzare quanti non sono in regola con permessi e autorizzazioni.

È quanto fa sapere l'assessore alle Attività produttive, Simona Stasi.

È necessario – dice l'assessore Stasi – che una buona amministrazione si occupi di garantire alla cittadinanza l'accesso ai diritti così come l'assolvimento dei doveri da parte di tutti. Soprattutto in ambito commerciale, dove una crescita organica e costruttiva può avvenire solo se tutti contribuiscono rispettando le regole e pagando le tasse. Insomma, lo sviluppo economico del nostro territorio e della nostra comunità, in particolare, potrà avvenire solo se si opera nella legalità e nella corretta concorrenza. Purtroppo – aggiunge - al nostro insediamento ereditammo una situazione babelica del commercio, dove non c'erano regole e ognuno si sentiva autorizzato a operare secondo le proprie prerogative. Abbiamo posto rimedio a questo grave vuoto normativo, introducendo regolamenti e precise prescrizioni affinché ogni esercente e operatore commerciale venisse messo nelle condizioni di operare nel solco delle leggi.

Di contro, però, - aggiunge l'Amministratore - ancora oggi, registriamo qualche caso di reticenza e riluttanza al rispetto delle regole e pertanto, con coscienza e scrupolosità, gli uffici comunali hanno inteso avviare una serie di azioni preventive a tutela della legalità che hanno prodotto alcuni provvedimenti di fermo indirizzati alle attività inadempienti e siamo ancora a lavoro per evidenziare eventuali altre irregolarità.

Ovviamente – precisa ancora l'assessore Stasi - l'intenzione dell'Amministrazione comunale non è quella di punire, bensì di educare i cittadini al sano rispetto delle norme. Tanto che, parallelamente agli atti sanzionatori, che sono pubblici e accessibili a tutti i cittadini, abbiamo sollecitato gli inadempienti a regolarizzare le loro posizioni - conclude - assicurando la massima collaborazione degli uffici.