Processione Corpus Domini a Cosenza: i divieti di sosta e di transito

In occasione della tradizionale processione eucaristica del Corpus Domini guidata dall'Arcivescovo Mons. Francesco Nolè, in programma domenica 3 giugno con partenza da Piazza Duomo e conclusione in piazza Santa Teresa, la Polizia Municipale, con apposita ordinanza del Comandante, avv.Giovanni De Rose, ha disposto alcune limitazioni alla sosta e alla circolazione sulle strade interessate dalla processione.

In particolare viene istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 di domenica 3 giugno su:

-Via Sertorio Quattromani, per tutta la sua estensione;

-Via Monte Santo, per tutta la sua estensione;

- Piazza Scura;

- Viale degli Alimena (dal civico 41 al civico 57 (Ambo i lati);

- Via Arabia (da viale degli Alimena a Piazza S. Teresa (Ambo i lati);

Viene, inoltre, istituito il divieto di transito temporaneo sul seguente percorso, al passaggio della processione:

CORSO TELESIO - PIAZZA DEI VALDESI - PONTE M. MARTIRE - VIA S. QUATTROMANI – PIAZZA DEI BRUZI – C.SO UMBERTO – VIA MONTESANTO – P.ZZA SCURA – VIA ARABIA – P.ZZA S. TERESA.

Nel corso della processione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.