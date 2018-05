Incidente sulla SS 18 nel Cosentino: muore 30enne

Incidente stradale sulla SS 18 tirrenica tra Belvedere e Diamante (Cosenza). Un uomo di 30 anni è morto nel pomeriggio. Secondo le prime notizie, un'auto che procedeva in direzione nord, dopo aver impattato sul guardrail, per cause in corso di accertamento, avrebbe poi urtato una vettura che procedeva in senso contrario, ribaltandosi. L'occupante della prima auto e' deceduto, mentre è rimasto illeso il guidatore della seconda vettura. Sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia stradale.

Dettagli Creato Giovedì, 31 Maggio 2018 19:38