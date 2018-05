Unical, il web al centro dell’incontro con il presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti Verna

"Il web non giustifica un cambiamento del rapporto con le fonti. Lo scarpinare resta un valore. Noi validiamo la notizia e lo facciamo con le formule tradizionali". A dirlo, riporta l'Ansa, è stato il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna, parlando a margine dell'incontro "Giornalismo e deontologia nel rapporto con le fonti" svoltosi all'Università della Calabria e organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Calabria come corso di aggiornamento. "Noi - ha aggiunto Verna - siamo testimoni e mediatori tra la fonte e il pubblico. La velocità che il web ci impone è una pessima compagna di viaggio, ma questo non ci esime dal rispetto della deontologia. E' certamente una lotta impari perché c'è sempre qualcuno che cerca di fare il furbo, ma è nostro dovere seguire le regole. Oggi è forse ancor più importante la presenza dell'Ordine, proprio per marcare una distinzione netta tra chi produce notizie a prescindere e chi le produce con un'adeguata formazione di base, che noi stiamo cercando di valorizzare puntando ad una riforma dell'accesso, e seguendo delle regole deontologiche". All'incontro hanno relazionato sul tema Ezio De Domenico, responsabile della sede ansa della Calabria, Attilio Sabato, direttore della redazione giornalistica di Ten, Arcangelo Badolati, caposervizio della Gazzetta del Sud e Rocco Valenti, direttore del Quotidiano del Sud. A moderare l'incontro Giuseppe Soluri, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria.

