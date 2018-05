Diamante (Cs), il 2 giugno giornata per la donazione del sangue

La Sezione di Diamante della FIDAS Paola ADVS ha programmato una mattinata per la donazione del sangue. L'appuntamento è per sabato 2 giugno a partire dalle 8,00 e fino alle 12,00 quando i donatori potranno recarsi presso la postazione allestita nel piazzale della stazione ferroviaria di Diamante. La FIDAS ricorda che possono donare tutte le persone maggiorenni che superano i 50 kg. Può donare anche chi non l'ha mai fatto o chi non sa il proprio gruppo sanguigno. Basta presentarsi all'autoemoteca a digiuno o dopo aver fatto una leggera colazione.

In particolare gli alimenti che bisogna tassativamente evitare prima della donazione sono: latte, latticini, paste, brioche, salumi, burro, grassi. Il team medico valuterà lo stato di salute del donatore attraverso dei semplici esami strumentali e subito dopo si potrà procedere alla donazione che ha la durata di 10 minuti. Da parte della FIDAS giunge un appello a donare, perché, come si legge sul sito dell'associazione: "Il sangue non si produce in laboratorio ed il fabbisogno annuo in Italia è di oltre 2.400.000 unità di sangue intero e più di 800.000 litri di plasma. L'impossibilità di ottenerlo tramite procedimenti chimici e il suo larghissimo impiego, rendono il sangue un presidio terapeutico prezioso non sempre disponibile. La maggior parte di noi può donare il sangue e molti, almeno una volta nella vita, potrebbero averne bisogno".