"Cresce la mobilitazione in vista della manifestazione del 1 giugno a Roma in Piazza SS Apostoli in difesa delle istituzioni democratiche "Italia chiamò".

In città sono già oltre un centinaio le adesioni e numerosi i bus e mezzi privati organizzati per raggiungere la Capitale nella giornata del 1 giugno, alla vigilia di una Festa della Repubblica che, quest'anno, assume un particolare significato simbolico.

Il PD della città di Cosenza lancia un appello a tutte le forze politiche e sociali, al diffuso mondo dell'associazionismo, ai tanti cittadini preoccupati dal prolungarsi di una crisi che ha assunto ormai caratteri di sistema ad aderire e partecipare alla manifestazione di Piazza SS Apostoli.

Gli inauditi attacchi al ruolo, alla funzione e alla stessa persona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi repentinamente ritirati in un'ordalia di spregiudicatezza, pressappochismo e di vero e proprio bullismo istituzionale confermano il carattere avventurista e per certi aspetti anche eversivo dei cosiddetti "vincitori" delle elezioni del 4 marzo.

Per calcolo e/o inadeguatezza non sono riusciti, a quasi tre mesi dalle elezioni, a dare un governo a questo Paese. Lo hanno anzi esposto alla speculazione finanziaria internazionale che ha già bruciato miliardi di euro che pesano sulle famiglie e sulle imprese. Ora cercano di scaricare la loro incapacità sulle istituzioni democratiche. Tutti i cittadini democratici hanno il dovere, in queste ore drammatiche per il destino del Paese, di far sentire la loro voce scendendo in piazza.

A Roma la Cosenza democratica e repubblicana ci sarà". Lo afferma Gabriele Petrone, segretario Pd I Circolo centro storico e Frazioni.