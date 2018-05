Rende (Cs), Parise (Labdem): “Subito direttivo con all’ordine del giorno il tema delle primarie”

"Apprendiamo dalla stampa dell'iniziativa di aprire il circolo cittadino al dibattito coi militanti.

Apprendiamo, inoltre, dell'intenzione di iniziare a trattare in pubblico i temi e i problemi apicali del nostro territorio.

Tuttavia, a nome dei componenti del direttivo del circolo cittadino del Partito democratico aderenti a Labdem, chiedo formalmente al segretario Francesco Adamoche venga convocato un direttivo con il tema delle Primarie a ottobre inserito nell'ordine del giorno.

Infatti, sono certo che discutere delle Primarie non sia secondario né "astratto" in questo delicato momento. Tanto più che, sempre dalla stampa, abbiamo appreso di ipotetiche candidature, segno che di questo argomento si discute già. Forse, mi duole dirlo, non con la stessa, dovuta trasparenza con la quale il segretario Adamo ha detto di voler aprire il circolo al dibattito pubblico.

Gli attuali rivolgimenti politici dovrebbero esserci d'insegnamento: senza trasparenza e partecipazione nelle scelte politiche non si va da nessuna parte. E noi, che rappresentiamo ancora una grande tradizione civica, culturale e politica, dobbiamo dare il buon esempio". Lo afferma Giuseppe Parise, coordinatore cittadino di Labdem.