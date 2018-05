Il gruppo iGreco, a seguito di un servizio giornalistico andato in onda oggi nel corso del Tg3 della Calabria - si legge in una nota dell'importante gruppo imprenditoriale che opera anche nel campo della sanità - in qualità di erogatore di prestazioni sanitarie convenzionate con il sistema sanitatio nazionale, ci tiene a precisare alcune cose "ad esclusivo beneficio degli utenti e quindi dei pazienti. Le prestazioni erogate presso le nostre strutture - continua la nota che evidentemente punta a fare chiarezza rispetto al servizio giornalistico - continueranno senza soluzione di continuità ad essere previste in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale. E cioè garantite con il semplice pagamento del ticket, come all'ospedale. Dal 4 giugno non cambierà niente per quanto riguarda le prestazioni presso le cliniche Madonnina, Sacro Cuore e Madonna della Catena. Parti, interventi ginecologici, ortopedici, di traumatologia, urologici, di chirurgia generale, oculistici e tanto altro ancora non subiranno alcuna interruzione rispetto al regime di convenzione. E questo perché - conclude la nota - il gruppo ha regolarmente firmato tutti i contratti con l'Asp di Cosenza e non rientra tra quelli oggetto di contenzioso in queste ore per via della mancata firma del contratto del 2017".

Dettagli Creato Mercoledì, 30 Maggio 2018 18:39