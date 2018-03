Tortora (Cs) si illumina di blu per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo

Il Comune di Tortora ha aderito alla XI edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione del 62/139 del 18 dicembre 2007.

Da oggi, 31 marzo, fino al 2 aprile, Piazza Stella Maris, Corso Aldo Moro, incrocio via Brodolini e il Monumento ai Caduti (centro storico), saranno illuminati da una luce blu, simbolo della manifestazione a livello mondiale.

L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita. Le aree prevalentemente interessate, sono quelle relative alla comunicazione sociale, all'interazione sociale reciproca e al gioco funzionale e simbolico.

Tutto il mondo, il prossimo 2 aprile, si tingerà di blu, tra questi alcuni monumenti simbolo a livello internazionale come: l'Empire State Building di New York, la Willis Tower di Chicago, la CN Tower di Toronto, la Burj Al Mamlaka - Kingdom Tower di Riyadh in Arabia Saudita, alla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

"Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi una luce blu" , è lo slogan lanciato dalla campagna "Light it up blue", voluta da Autism Speaks.

"Illuminiamo di blu" si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica su una sindrome che è cresciuta di dieci volte negli ultimi quaranta anni.

L'Amministrazione comunale di Tortora, Assessorato alle Politiche Sociali, ha deciso di aderire, come ogni anno, consapevole dell'aspetto divulgativo e informativo di tale evento.