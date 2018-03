Amendolara (Cs), un faro blu per attirare l'attenzione sul tema dell'autismo

"Autismo, un faro dalla luce blu per attirare e focalizzare l'attenzione sul tema, sensibilizzare e contribuire a promuovere maggiore consapevolezza sulla problematica. Anche Amendolara, il Paese della Secca, aderisce alla XI Giornata mondiale che sarà celebrata il prossimo lunedì 2 aprile".

È quanto fa sapere il Sindaco Antonello Ciminelli informando che l'iniziativa simbolica partirà, non a caso, dal Centro per bambini autistici di via dei Mandorli, nel centro storico. La struttura, forse unica se non tra le pochissime attive in Calabria e al Sud – sottolinea – è punto di riferimento per tante famiglie che convivono con persone con sindrome dello spettro autistico.

"L'auspicio – aggiunge il Primo Cittadino – è che iniziative di sensibilizzazione come queste, alle quali aderiamo con convinzione, possano stimolare la ricerca, ma anche un diverso approccio culturale nei confronti di chi soffre di questo disturbo".