Praia a Mare (Cs), chiude Rete3Digiesse

"Nei giorni scorsi la proprietà ci ha informato di dover sospendere ogni attivita' a partire dal 1* Aprile. Purtroppo la mancanza dei fondi regionali, venuti meno gia' a gennaio dello scorso anno, hanno pesato non poco sulle economie della Digiesse"

Lo rende noto il direttore responsabile, Graetano Bruno, attraverso la pagina facebook dell'emittente -

Chiude i battenti quindi Rete3Digiesse, emittente televisiva con sede a Praia a Mare, sulla costa tirrenica cosentina.

L'emittente allo stato attuale impiega sette fra giornalisti e tecnici-operatori.

"Comprendiamo il rammarico della proprieta' nel comunicarci questa notizia - commenta Bruno - dopo tanti anni e tanti sacrifici per garantire un servizio di informazione quotidiano su questo territorio come forse non c'era mai stato da parte di un'emittente privata per cosi' lungo tempo. Da parte mia consentitemi di ringraziare in primo luogo proprio la societa' per aver messo in piedi questo bellissimo progetto. Personalmente e' stato un percorso di crescita importantissimo sia dal punto di vista personale che professionale. Ringrazio tutte le persone che negli ultimi nove anni hanno collaborato e soprattutto quelle che fino ad oggi hanno garantito la realizzazione dei prodotti giornalistici. Siamo andati sempre avanti nonostante tutto .Negli anni - spiega Bruno - e' calato numericamente l'organico a disposizione, sono venuti meno importanti strumenti per l'operativita' quotidiana ma siamo sempre andati avanti riuscendo a garantire anche e soprattutto grazie ai collaboratori, la qualita' e la quantita' dei prodotti informativi". Da oggi in poi a questo territorio manchera' qualcosa".