Cosenza, “GreenS” prosegue col tour formativo rivolto ai tecnici e agli amministratori locali

Si è appena conclusa la quarta riunione operativa con le principali associazioni di categoria del territorio calabrese nella sede di ALESSCO, l'Agenzia per l'Energia della Provincia di Cosenza che, in collaborazione con la Regione Calabria, coordina il progetto europeo GreenS, finanziato dal Programma "Horizon 2020" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile ed inclusiva dell'Unione Europea.Dopo la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, avvenuta nei mesi scorsi, nel Palazzo della Provincia, sono ripartiti i lavori del Tavolo Tecnico sul GPP, focalizzando l'attenzione sull'analisi dei risultati dei questionari sottoposti ai vari associati, sulla presentazione del catalogo on-line sui "prodotti e servizi verdi" e sull'indicazione delle modalità di coinvolgimento degli associati nelle attività future.

A questa importante iniziativa si è aggiunto un nuovo traguardo nell'innovazione e nella qualità di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi che GreenS offre grazie alla sensibilizzazione sulle tematiche del futuro diffuse da Alessco e dalla Regione Calabria. L'obiettivo delle giornate formative, infatti, è stato ed è quello di trasferire, integrare e potenziare le conoscenze dei dirigenti e dei funzionari dalla P.A. sulle novità legislative del nuovo Codice degli Appalti in materia di Acquisti Verdi, analizzandone opportunità e criticità, individuando le possibili soluzioni per rafforzare l'applicazione del GPP soprattutto nei settori e per i prodotti/servizi obbligatori per la normativa.

Di tutto questo si è discusso nell'ultimo seminario formativo esteso anche all'Ordine degli Ingegneri, sugli Appalti verdi e sui Criteri Ambientali Minimi nel corso del Festival dell'Energia e dell'Acqua al Museo del Presente, a Rende. All'incontro hanno partecipato il presidente Alessco Angelo Loiacono, l'avvocato amministrativista Achille Morcavallo, l'esperto di lavori pubblici Marco Ghionna, il direttore Alessco Carmine Brescia e la responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza Nicoletta Perrotti. Significativi, infine, i contributi di Nicola Mayerà- Regione Calabria e Filippo Giglio- Project Manager Alessco sul progetto GreenS.

Il Festival dell'Energia e dell'Acqua 2018 ha raccolto numerosissimi partecipanti, rivelandosi un'occasione unica per l'Agenzia Alessco che da tempo si impegna a divulgare, all'interno del progetto GreenS e in un costante ciclo di seminari formativi, l'importanza di tematiche che oggi diventano esigenze di mercato.