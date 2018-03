Unical, Russo si dimette da Commissione Controllo Mensa

"Con la presente, rassegno le mie irrevocabili dimissioni da ruolo di membro della Commissione Controllo Mensa dell'Università della Calabria, in linea con la scelta politica dell'associazione Unica, di cui faccio parte in qualità di ex Presidente". Lo scrive Cristofaro Russo in una nota.

"L'associazione,infatti, ha potuto constatare negli ultimi giorni divergenze di vedute politiche rispetto alla Lista Unidea che mediante la persona del Consigliere d'Amministrazione Diego Mazzitelli ha delegato il sottoscritto in questo delicatissimo ruolo.

Tengo a ringraziare i coordinatori di lista Antonio Verano, Fernando Militerno, tutte le componenti della lista UNIDEA e in particolare il Consigliere d'Amministrazione Diego Mazzitelli per la fiducia riposta in me in un anno di collaborazione".