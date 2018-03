Tenta di truffare Comune di Bordighera, denunciato imprenditore di Corigliano Calabro (Cs)

Un imprenditore di Corigliano Calabro (Cosenza), organizzatore del mercatino pasquale nel centro di Bordighera, è stato denunciato per truffa dalla polizia municipale, per aver presentato finte fatture di pagamento degli oneri comunali.

Ma il disagio maggiore riguarda i venticinque commercianti di prodotti agroalimentari, provenienti da tutta Italia, che oggi, nella giornata inaugurale del mercatino, che avrebbe dovuto proseguire fino a sabato prossimo, sono stati costretti a smontare i banchi, in quanto il Comune ha revocato l'ordinanza di vendita. A quanto pare, il titolare della ditta organizzatrice di eventi, oltre a non aver pagato la Tosap, avrebbe anche presentato una ricevuta, ritenuta non veritiera, relativa al bonifico di quattromila euro che avrebbe dovuto versare come da capitolato. Dunque, è stato ordinato lo sgombero.