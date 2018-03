Statale 177, il Sindaco di Rossano (Cs) scrive al Presidente della Provincia Iacucci

"Viabilità, nessuna risposta concreta sulla ex SS 177 rimasta disastrata per i danni causati dall'alluvione dell'agosto 2015. Sono mancate azioni sinergiche verso la Regione Calabria per ottenere finanziamenti al fine di ripristinare la sicurezza".

È quanto scrive, amareggiato, il Sindaco Stefano Mascaro al Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci con l'obiettivo di rilanciare, ancora una volta, l'allarme e ribadire la preoccupazione per l'incolumità delle persone che percorrono quella via d'accesso alla Città e alla Sila.

"La Città del Codex - continua il Primo Cittadino nella missiva trasmessa ieri (martedì 27) - ha richiamato e richiama pullman turistici costretti a percorrere il tratto di strada interessato dall'evento franoso correndo non pochi rischi. Con la fusione - conclude Mascaro - mi auguro che possano arrivare provvedimenti per fare in modo che la Città Unica abbia standard elevati di collegamenti viari e non".