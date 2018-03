Perrone (Pd): “Grazie alla Nautica De Maria Diamante Sport di Pallavolo per l’emozione promozione”

"Un grazie di cuore a giocatori, tecnici e dirigenti della squadra cittadina di pallavolo, la Nautica De Maria Diamante Sport di Pallavolo, che ci hanno regalato la straordinaria emozione della promozione nel campionato di Serie C" . A dichiararlo, a nome di tutti gli iscritti, è Ornella Perrone, segretario del Circolo PD Francesco Principe di Diamante. Aggiunge il segretario cittadino PD: "E' una bella notizia e una grande soddisfazione che deve unire e rendere felice tutta la nostra comunità, pensando soprattutto ai sacrifici, all'impegno, e per fortuna anche alla gioia finale, che ha accomunato i ragazzi della squadra e chi li ha saputi guidare. In attesa, e non aggiungendo altro per scaramanzia, di avere uguali notizie dalla squadra di calcio. Dalle nostre società sportive giungono esempi positivi e un incitamento a tutti, istituzioni e forze sociali e politiche a fare sempre di più per lo sport e per i momenti aggregativi dedicati ai più giovani".

Dettagli Creato Martedì, 27 Marzo 2018 19:00