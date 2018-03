Prestigiosa nomina per Giuseppe Giovanni Zampino: il coriglianese designato Presidente regionale della FIAVET

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo) è l'Associazione di categoria per antonomasia delle Agenzie di Viaggio e, più in generale, delle Imprese del Turismo. Fondata nel febbraio 1961, costituisce pertanto di gran lunga la rappresentativa più consolidata degli Agenti di Viaggio Italiani. La FIAVET, ormai assente sul territorio regionale da circa 20 anni, ha però deciso di rinascere in Calabria e di farlo puntando su un giovane ma già affermato e unanimemente stimato professionista della Sibaritide: Giuseppe Giovanni Zampino, titolare dell'Agenzia "Zampino Viaggi" e MSC Social Partner di Corigliano.

Zampino è stato infatti designato a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente regionale della FIAVET al termine dei lavori dell'assemblea regionale tenutasi nella giornata di ieri presso la sede di Presidenza della Sacal – Aeroporto di Lamezia Terme. L'assise che ha sancito la nomina di Zampino e la decisione di far riavviare le attività della FIAVET in Calabria è stata fortemente voluta dalla dott.ssa Ivana Lienic, che fino alla giornata di ieri ha svolto le mansioni di commissario straordinario della Federazione sul territorio regionale, in piena sinergia col nutrito rappresentanti di agenzie di viaggio di tutto il territorio calabrese (Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia) intervenuto all'assemblea.

La volontà di ricostituire e far rinascere l'Associazione di categoria è stata dettata dal grande ruolo che le circa 270 agenzie calabresi svolgono nel turismo di outgoing ed incoming territoriale, ciascuna con diverse esigenze e necessità, e concorde è stata la decisione di investire Giuseppe Giovanni Zampino della carica di Presidente regionale. A lui spetta ora un lungo lavoro per ampliare le adesioni alla categoria ma anche per offrire la possibilità di dare voce ad un settore che sviluppa ormai fatturati notevoli ed instaurare le relative sinergie con enti regionali, provinciali e comunali.

La designazione di Zampino rappresenta un onore per la comunità di Corigliano-Rossano e per l'intera Sibaritide ma, più in generale, per tutti coloro i quali operano nel settore delle agenzie di viaggio e del turismo. Zampino, con impegno e abnegazione, è riuscito a ritagliarsi, in anni di duro e incessante lavoro a dispetto della giovane età, un curriculum di esperienza ed affidabilità che costituisce una valida garanzia in ambito regionale, nazionale e anche oltre. Si è certi che la nomina di Zampino e il suo futuro operato saranno forieri di risultati fecondi per l'intera Calabria, in termini di prospettive occupazionali e di positiva ricaduta d'immagine.