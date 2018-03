Vedere 80 mila ramoscelli dl'ulivo, con lo stemma di Rossano e la scritta Città del Codex, distribuiti in tutta Piazza S.Pietro, nella Domenica delle Palme a Roma, è stata un'emozione straordinaria che ho voluto condividere con tutti i miei concittadini e con i calabresi.

È quanto dichiara il Sindaco Stefano Mascaro che nel suo ruolo di coordinatore regionale delle Città dell'Olio ha assistito ieri (domenica 25 marzo) all'evento liturgico in Vaticano.

Seguita da oltre 2 milioni e 265 mila spettatori (AUDITEL), la Santa Messa di Papa Francesco è stata trasmessa in diretta su RAI 1 e commentata da Aldo Maria Valli che, nel corso della telecronaca, ha citato anche Rossano, città che ha fatto dono degli 80 mila ramoscelli di ulivo utilizzati sia dai fedeli che, ancora più grandi, dai Cardinali, durante il rito della benedizione.

Al termine della funzione religiosa, il Primo Cittadino ha avuto modo di interloquire con Padre Georg, Prefetto della Casa Pontificia e Segretario Particolare di Papa Josef Ratzinger, confrontandosi in particolar modo sul Codex Purpureus che Mons. Gänswein ha detto di conoscere molto bene, sottolineandone il valore spirituale, storico ed artistico che rappresenta per Rossano che lo custodisce da secoli, per la Calabria e per l'umanità intera.

A complimentarsi con il Sindaco per l'organizzazione della lodevole iniziativa che ha visto Rossano protagonista è stata anche la Direzione dei Giardini Vaticani. - (Avv. Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).