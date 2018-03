Genova, motrice travolge e uccide 60enne della provincia di Cosenza

E' morto il camionista travolto questo pomeriggio al Vte di Prà, nel porto di Genova, da una motrice in manovra.

L'uomo, Eugenio Fata, 60 anni originario della provincia di Cosenza, è arrivato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Secondo le prime ricostruzioni, il camionista sarebbe sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni e sarebbe stato travolto da un collega che stava facendo manovra in retromarcia con una motrice. L'uomo è indagato per omicidio colposo. Avviate le indagini della polizia e della capitaneria di porto.