Camigliatello (Cs), sequestrate attrezzature da sci: sanzioni per 30mila mila euro

Negli ultimi due fine settimana, presso gli impianti di risalita di Camigliatello (Cs) gestiti dall'Arsac e diretti da Carlo Monaco, la Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore (Cs) ha sequestrato a due operatori economici di Spezzano della Sila (Cs) 5 motoslitte e quasi 1000 articoli tra sci, snowboard, caschi e scarponi, con sanzioni per complessivi 30mila euro. Le Fiamme gialle hanno contestato il noleggio abusivo delle attrezzature sciistiche: a monte quello delle motoslitte e a valle, presso una baita, quello dell'equipaggiamento per la pratica sportiva. A Lorica (Cs), invece, inaugurati gli impianti di risalita manca ancora la terza pista, non è stata realizzata la sciovia al posto dello skilift e il rifugio di Botte Donato non è stato ristrutturato.

Dettagli Creato Lunedì, 26 Marzo 2018 19:06