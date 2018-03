"Intendiamo esprimere piena solidarietà e totale vicinanza alla Famiglia Perrone, per il vile atto intimidatorio subito". Lo affermano in una nota congiunta il coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Vincenzo Trotta, il consigliere provinciale Eugenio Aceto ed il coordinatore provinciale di Forza Italia Luigi de Rose che aggiungono: "Quanto accaduto lascia spazio a sconcerto ed indignazione e fa ben emergere come ancora oggi ci siano grosse difficoltà per chi fa impresa nella nostra martoriata terra.

Certi che ciò non impedirà alla ditta Perrone, che opera nel settore dei trasporti da diversi anni, di continuare ad operare con tenacia nella propria attività d'impresa, auspichiamo una celere individuazione dei responsabili da parte delle forze dell'ordine".