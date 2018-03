Videosorveglianza sul territorio, attraverso la sostituzione delle circa 15 postazioni di telecamere già esistenti il sistema sarà potenziato, senza ulteriori oneri economici per l'Ente, con un obiettivo: fornire immagini di qualità migliore per rafforzare e rendere ancora più efficace l'importante lavoro delle forze dell'ordine.

A darne notizia è l'assessore all'ambiente Giovanni De Simone annunciando l'istallazione nei prossimi giorni, di ulteriori telecamere sul territorio comunale.

PARCHEGGIO TRAFORO, CONTRADA FRASSO, CONTRADA AMICA E ZONA DUOMO.

Sono, queste, solo alcune delle zone nelle quali verranno posizionati altri occhi digitali per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Si tratta di punti strategici individuati e concordati, nei giorni scorsi, a seguito di un tavolo tecnico convocato ad hoc dall'assessore De Simone al quale hanno preso parte l'ispettore della Polizia Municipale Gennaro Arcovio, l'ufficiale della Polizia Locale Piero Pirillo, la Polizia Stradale e i Carabinieri.

L'ENTE NON SOSTERRÀ ALCUN COSTO. Questo servizio rientra, infatti, nell'accordo con la CONSIP, società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, grazie al quale si è registrato il 90% in meno dell'abbandono dei rifiuti ingombranti in soli pochi mesi dalla messa in funzione. Si tratta di misure di adeguamento al Decreto Ministeriale di Sicurezza Urbana che prevede la tutela e il decoro di particolari luoghi.