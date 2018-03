A Rende (Cs) rivivono le gesta di Spartacus

Il famoso personaggio storico, che da schiavo Gladiatore si ribellò a Roma, verrà rievocato a Rende, il 30 e 31 maggio, presso il Museo del Presente.

Spartacus riuscì con una impresa straordinaria a ribellarsi ai padroni romani, sconfiggendoli in numerose battaglie, per poi soccombere dopo un lungo inseguimento in Calabria lungo la Via Popilia, secondo alcuni nella battaglia finale nei pressi di Strongoli mentre per altri al confine tra Basilicata e Campania.

La rievocazione prevede l'allestimento di una arena per il combattimento tra gladiatori, di un accampamento romano e di un villaggio brettio. Al centro ci sarà il campo di battaglia nel quale si affronteranno le legioni romane e l'esercito di Spartacus, composto da gladiatori, da schiavi e dal popolo brettio, che con a capo Consentia si è subito alleato con il nemico di Roma.

I visitatori potranno assistere alle conferenze che si svolgeranno nelle due giornate, visitare una mostra multimediale e partecipare agli spettacoli rievocativi.

L'evento, organizzato con la collaborazione delle associazioni Legio X Fretensis e I Brettii di Mendicino, è gratuito e rimane aperto entrambi i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Le battaglie principali si svolgeranno sia venerdì che sabato alle 17.30.

Le attività dell'Associazione La Via Popilia continuano così con l'obiettivo di valorizzare l'antica ed importante strada romana che attraversava l'intera Calabria per collegare Reggio a Capua, congiungendosi quindi alla Via Appia, promuovendola come itinerario turistico, storico, culturale, religioso, gastronomico, artigianale, la cui realizzazione potrà portare alla definizione di un brand territoriale in grado di dare un forte valore aggiunto alle tante risorse della Calabria.