Rende (Cs), gestivano un supermarket della droga in casa: arrestata coppia

Una coppia di incensurati, 44 anni lui e 29 anni lei, è stata arrestata a Rende (Cs). gestivano un vero e proprio "supermarket" della droga.

La donna era alla guida di un'auto fermata per un controllo stradale e, mostrando un certo nervosismo, continuava a soffiarsi il naso. I carabinieri hanno notato una polvere banca e, capendo che la donna aveva probabilmente fatto uso di cocaina, hanno deciso di controllare anche la sua abitazione, dove c'era il convivente. L'uomo era apparso molto nervoso.

I militari hanno poi trovato in casa una valigetta contenete tre sacchetti sottovuoto e 25 dosi già confezionate, per un totale di 323 grammi, di cocaina e diverso materiale per il confezionamento, tra cui una termosaldatrice per sacchetti sottovuoto e 5 bilancini di precisione.

E stato chiesto l'aiuto dell'Unita' Cinofila della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano. Grazie al fiuto del cane Ully, sono stati trovati altri 5 grammi di marijuana e un grammo di hashish. Quanto trovato è stato sequestrato e i due sono stati portati in carcere. Con l'aiuto dei Vigili del Fuoco di Cosenza, sono state aperte due casseforti, ma non c'era nulla di rilevante.