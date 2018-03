Lunedì 26 marzo alle ore 11,00 nell'aula magna del liceo scientifico "G. B. Scorza" di Cosenza l'avvocato Rosa Ippolito e il giornalista Carmine Calabrese interverranno su un argomento abbastanza delicato e che coinvolge i giovani: "Sostegno legale nelle fragilità giovanili. E' questo il tema che Giornalisti d'Azione ha scelto per parlare ai ragazzi di disagio e di solidarietà. Due mondi che solo insieme possono coesistere.

"Mi occupo di diritto penale e criminologia – commenta l'avvocato Rosa Ippolito - e sono impegnata nel sociale fornendo l'assistenza legale all'associazionismo cittadino occupandomi non solo delle questioni meramente burocratiche e giuridiche ma anche umane dei soggetti bisognosi di assistenza e di ascolto, perché ritengo che la prima forma di difesa dei diritti sia proprio l'ascolto".

"Sono entrato nelle scuole, non con l'anima del tutor o del docente – dice Carmine Calabrese. Occupandomi di disagio, nelle sue variegate forme, interessandomi di volontariato, entro in classe per confrontarmi con i ragazzi, per parlare il loro stesso slang emozionale, per condividere il loro stesso rap dialettico ed è proprio con questo spirito che lunedì, porteremo le nostre esperienze, umane e professionali, all'interno del liceo Scorza."

"Tutti i nostri laboratori - conclude Mario Tursi Prato, presidente di Giornalisti d'Azione - sono arricchiti da incontri, da visite guidate, da eventi che realizziamo per offrire ai nostri studenti qualcosa in più. È un modo per coltivare ed esaltare la parte empirica del giornalismo".