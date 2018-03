Cosenza, nascondeva nello zaino 2,5 kg di hascisc: arrestato

Fabio La Ratta è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cosenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo nascondeva in uno zainetto due chilogrammi e mezzo di hascisc. Sono state avviate ulteriori indagini per individuare la rete di spaccio La Ratta, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai militari mentre era a bordo di un motociclo senza targa. L'uomo è stato trovato con in spalla uno zainetto contenente 25 panetti da 100 grammi ciascuno di hascisc avvolti in cinque involucri di cellophane.

