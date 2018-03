Corigliano Calabro (Cs), Arturo (Comitato Insieme per via Nazionale): “Un’iniziativa nel centro dello Scalo per cittadini e commercianti”

"Nel prossimo mese di aprile, una volta insediatosi e stabilizzatosi, chiederemo un incontro al Commissario prefettizio per esporre le problematiche che attanagliano tutti noi cittadini di via Nazionale, sia residenti che titolari di attività commerciali, nonché per avanzare proposte risolutive e chiedere supporto istituzionale per iniziative utili a favorire l'aggregazione e la ripresa di quella che dovrebbe essere l'arteria principale dello Scalo coriglianese".

è quanto dichiara il portavoce del Comitato popolare "Insieme per via Nazionale", Amos Domenico Arturo. Il giovane, titolare di un esercizio commerciale, è al lavoro con altri concittadini per la realizzazione di una gradevole manifestazione pubblica.

"Stiamo ideando un'iniziativa, maggio è il mese ideale come periodo di svolgimento, per ravvivare la partecipazione e la socialità nel cuore di Corigliano Scalo. Un momento – spiega Arturo – dedicato ai cittadini ma anche agli stessi commercianti, per consentire a quest'ultimi di esporre i propri prodotti tipici e far conoscere le peculiarità locali. Andiamo incontro alla bella stagione, si spera, e quindi unire una salutare passeggiata con la possibilità di degustare e acquistare sapori della nostra terra e bontà di stagione, unitamente ad altre attrattive, non può che essere un'idea capace di suscitare consensi.

E in effetti stiamo già registrando adesioni e tanta buona volontà sia da parte di residenti che di titolari di attività ubicate in via Nazionale. Vogliamo confrontarci col Commissario prefettizio non solo per lagnarci di tutto ciò che non va sul nostro territorio – dichiara ancora Arturo – bensì per proporre, ascoltare, confrontarci. La nuova città di Corigliano Rossano merita l'apporto di tutti".