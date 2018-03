"Riciclo aperto", oltre 200 studenti in visita alla Mia SRL

Santa Domenica Talao - In occasione dalla campagna nazionale "Riciclo aperto", promossa ed organizzata da Comieco, consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, oltre 200 studenti, hanno visitato l'impianto di recupero e selezione della Mia Srl di Santa Domenica Talao per assistere, il presa diretta, alle diverse fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone.

I giovani studenti, prima della visita nel cuore dell'impianto di selezione, sono stati accolti nella sala multimediale dell'azienda da Francesco Rovito, rappresentante Mia srl; dall'ingegnere Francesca Mastroianni, direttore tecnico dell'impianto di selezione e da Daniele Battaglia, del consorzio Comieco. Nella sala multimediale si è tenuta la lezione, anche, per i più piccoli, attraverso alcuni giochi, sui benefici e sulle giuste modalità della raccolta differenziata, con particolare attenzione, in questo caso, al riciclo di carta e cartone.

Gli studenti, che hanno seguito con attenzione le spiegazioni, facendo diverse domande, hanno poi assistito alla proiezione di alcuni video sul tema del riciclo.

Per i ragazzi, provenienti dall' istituto di istruzione superiore statale di Diamante, dal liceo Pietro Metastasio di Scalea e dall'istituto comprensivo Santa Croce di Sapri, la visita all'impianto è stata l'occasione per vedere coi propri occhi la fase di selezione prima del riciclo, di carta e cartone e "toccare con mano" come lo sforzo delle famiglie nel separare i materiali in casa dia un concreto contributo alla salvaguardia delle risorse e alla tutela dell'ambiente. Un modo questo, di far scoprire il valore del riciclo, le professionalità e le tecnologie del comparto, mostrando dal vivo come vengono effettivamente riciclati carta e cartone, anche per rassicurare gli studenti sull'utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata.

"Per noi della Mia srl – ha dichiarato Francesco Rovito - è un orgoglio ed un onore essere presenti al fianco del consorzio nazionale Comieco, per la giornata del riciclo. E' stata una 3 giorni di grande valore formativo ed educativo che contribuisce certamente alla formazione di una sana coscienza ambientale, partendo dai giovani studenti".