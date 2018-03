Pd scende in campo per l’ampliamento del cimitero di Luzzi (Cs)

Comunicato stampa, lettera al sindaco, della segreteria, del gruppo consiliare e del segretario PD Michele Leone in merito al progetto di ampliamento del cimitero di Luzzi.

"Dopo diverse segnalazioni ricevute da parte dei cittadini in riferimento alle comunicazioni che il Comune di Luzzi sta inviando per l'assegnazione dei lotti nel progetto di ampliamento del cimitero di Luzzi, la segreteria del circolo PD di Luzzi, invia al sindaco una missiva a difesa dei cittadini luzzesi e proponendo un nuovo indirizzo all'amministrazione comunale.

Il Comune di Luzzinelle scorse settimane ha inviato a tutti gli aventi diritto le lettere di conferma per l'acquisto dei suoli cimiteriali, chiedendo altresì il pagamento entro 30 giorni dell' intera somma richiesta, dopo che già 5 anni fà, quando parti il progetto, molte famiglie avevano già versato il primo acconto del 25% del costo.

Ora dopo 5 anni dall'avvio del progetto il comune, senza ancora cantierizzare l'opera, richiede alle famiglie il pagamento dell'intera somma. Come gruppo dirigente del Partito Democratico di Luzzi, sempre al fianco e a difesa dei cittadini, chiediamo al sindaco e all'amministrazione tutta di rivedere questa decisione, e metterne in campo una più equa e giusta, tenendo conto caso per caso chi ha già versato somme, e predisponendo un piano di pagamento a stati avanzamento lavori. Si chiede altresì di sapere lo stato dell'arte della procedura amministrativa, e le dovute garanzie da dare ai cittadini, che già da troppo tempo aspettano la realizzazione di quest'opera". Lo scrive il gruppo consiliare e la segreteria Pd di Luzzi (Cs).