Corigliano-Rossano: Domenico Bagnato nominato Commissario prefettizio

Corigliano-Rossano, Domenico Bagnato, Prefetto in quiescenza, è nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, a decorrere da sabato 31 marzo 2018 e fino all'insediamento degli ordinari organi di governo da eleggersi in occasione del turno elettorale amministrativo del 2019.

È quanto contenuto nel decreto del Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, trasmesso alle due Amministrazioni Comunali di Corigliano e Rossano ed assunto al Protocollo Generale dell'Ente in data odierna (venerdì 23 marzo).

Il Segretario Generale dell'Ente Nicola Middonno (al pari del suo omologo di Corigliano) ha predisposto la notifica del decreto ai consiglieri comunali, al Sindaco ed alla Giunta.

Da sabato 31 marzo saranno dichiarati estinti i singoli comuni di CORIGLIANO e ROSSANO e decaduti i rispettivi organi di governo.

La nomina del Commissario – si legge – si rende necessaria per assicurare l'espletamento degli adempimenti finalizzati a consentire l'avvio del nuovo ente locale e la regolare erogazione dei servizi allacittadinanza che conta 74 mila e 848 abitanti.

Il Commissario sarà coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai Sindaci dei comuni originari. - (Avv. Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).